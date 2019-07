Here’s the Real Reason Black Women Are Upset About Kyrie Irving’s ‘All White Girls’ Yacht Party

She Matters: The NBA star’s seemingly lily-white celebration was a reminder that when some black men feel they’ve arrived, their symbol of success isn’t a woman who looks like their mother or sister. (theroot.com – Demetria Lucas D’Oyley)

PHOTOS: The Best moments from the Cleveland Cavaliers Championship parade 79 photos Launch gallery PHOTOS: The Best moments from the Cleveland Cavaliers Championship parade 1. 14666449947856 Source: 1 of 79 2. 1466645526798 Source: 2 of 79 3. 14666455250231 Source: 3 of 79 4. 14666455213096 Source: 4 of 79 5. 14666455085002 Source: 5 of 79 6. 14666455045849 Source: 6 of 79 7. 14666455019339 Source: 7 of 79 8. 14666454967479 Source: 8 of 79 9. 14666454936103 Source: 9 of 79 10. 14666454912487 Source: 10 of 79 11. 14666453828278 Source: 11 of 79 12. 14666453748151 Source: 12 of 79 13. 14666453720372 Source: 13 of 79 14. 14666453693405 Source: 14 of 79 15. 14666453638349 Source: 15 of 79 16. 1466645357859 Source: 16 of 79 17. 14666453442154 Source: 17 of 79 18. 14666453379638 Source: 18 of 79 19. 14666453269698 Source: 19 of 79 20. 14666453145735 Source: 20 of 79 21. 14666452889131 Source: 21 of 79 22. 14666452857146 Source: 22 of 79 23. 14666452802466 Source: 23 of 79 24. 542165934 Source: 24 of 79 25. 14666452764811 Source: 25 of 79 26. 14666452705226 Source: 26 of 79 27. 1466645272996 Source: 27 of 79 28. 14666452648485 Source: 28 of 79 29. 14666452620456 Source: 29 of 79 30. 14666452587941 Source: 30 of 79 31. 14666452539561 Source: 31 of 79 32. 14666452518783 Source: 32 of 79 33. 14666452499455 Source: 33 of 79 34. 14666452367646 Source: 34 of 79 35. 14666452349513 Source: 35 of 79 36. 14666452306738 Source: 36 of 79 37. 14666452127833 Source: 37 of 79 38. 14666452085138 Source: 38 of 79 39. 14666452056605 Source: 39 of 79 40. 14666452053004 Source: 40 of 79 41. 14666451986286 Source: 41 of 79 42. 14666451924742 Source: 42 of 79 43. 14666451831911 Source: 43 of 79 44. 542168272 Source: 44 of 79 45. 1466645154638 Source: 45 of 79 46. 14666451580702 Source: 46 of 79 47. 14666451511422 Source: 47 of 79 48. 14666451491057 Source: 48 of 79 49. 14666451448108 Source: 49 of 79 50. 14666451413368 Source: 50 of 79 51. 14666451394396 Source: 51 of 79 52. 14666451369651 Source: 52 of 79 53. 14666451355129 Source: 53 of 79 54. 14666451336577 Source: 54 of 79 55. 1466645130188 Source: 55 of 79 56. 14666440403728 Source: 56 of 79 57. 14666451201943 Source: 57 of 79 58. 14666451182777 Source: 58 of 79 59. 14666451099035 Source: 59 of 79 60. 14666451053762 Source: 60 of 79 61. 14666451000788 Source: 61 of 79 62. 14666450963104 Source: 62 of 79 63. 14666450904834 Source: 63 of 79 64. 14666450798078 Source: 64 of 79 65. 14666450764575 Source: 65 of 79 66. 14666450666667 Source: 66 of 79 67. 14666450651179 Source: 67 of 79 68. 1466645061052 Source: 68 of 79 69. 14666450567014 Source: 69 of 79 70. 14666450466572 Source: 70 of 79 71. 14666450369106 Source: 71 of 79 72. 14666450321977 Source: 72 of 79 73. 1466645028901 Source: 73 of 79 74. 14666450211876 Source: 74 of 79 75. 14666450193685 Source: 75 of 79 76. 14666450155468 Source: 76 of 79 77. 14666450115972 Source: 77 of 79 78. 14666450057562 Source: 78 of 79 79. 14666449966805 Source: 79 of 79 Skip ad Continue reading PHOTOS: The Best moments from the Cleveland Cavaliers Championship parade PHOTOS: The Best moments from the Cleveland Cavaliers Championship parade

Also See:

Cleveland Wins NBA Title, LeBron James Delivers On His Promise To Deliver City A Championship

LeBron James Talks About His Faith In Jesus Christ

Follow @PraiseDetroit Follow @BigToneTheCEO

Text “Praise” To 24042 for your chance at ticket giveaways and inspirational news before anyone else!…Standard Messaging Rates Apply

LIKE Praise 102.7 On Facebook To Keep Up With your favorite Gospel Artists!